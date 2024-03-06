خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة 50 % وفق لوزارة المالية

تم إصدار موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 في محرك البحث “جوجل” مع اقتراب شهر رمضان 2024، والتي ينشغل من أجلها العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص بمعرفة ما إذا كانت هناك حقيقة في تقديم موعد صرف المرتبات بزيادة جديدة، والتي أقرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرًا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ضمن حزمة واسعة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المفترض أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 للمواطنين بالزيادة الجديدة بداية من يوم 21 مارس حتى يوم 27 من شهر مارس الجاري، حيث يستمر لمدة 5 أيام، ويتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة حتى الآن وذلك وفقاً لمواعيدها المقررة، حيث لم يصدر أي قرار من وزارة المالية بتقديم مواعيد صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم.

جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة

موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة: 12,200 جنيه.

موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

موظفي الدرجة العالية: 10,200 جنيه.

مديرين عامين: 9,200 جنيه.

في ختام مقالنا هذا يتضح أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة هو من 21 مارس حتى 27 مارس، وتأكيدًا على استمرارية التنفيذ دون تبكير حتى الآن مع تحديد جدول الرواتب الجديد بزيادات ملموسة للموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، مما يعزز جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.