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متجيش تشتكي لو الدعم وقف.. 4 حالات تؤدي إلى إيقاف الدعم النقدي لتكافل وكرامة طبقا لقانون الضمان الجديد
تكافل وكرامة، يستفيد ملايين المواطنين بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية من برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم للمحتاجين والفقراء لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير متطلباتهم من طعام وماء ومسكن وتعليم وكل ما يحتاجون اليه من أجل عيش حياة كريمة، وقد تم اليوم اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الشيوخ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق اقصى استفادة ممكنة لهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل القانون الجديد.
4 حالات تؤدي إلى إيقاف معاش تكافل وكرامة
في القانون الجديد للضمان الاجتماعي الذي تم اقراره اليوم بعد موافقة مجلس الشيوخ جاءت بعض الشروط اللازمة لاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة والتي في حال عدم توافرها يتم ايقاف صرف المعاش مباشرة وذلك في المادة رقم 33 من القانون، وهذا لضمان وصول الدعم المقدم من الحكومة لمستحقيه فقط من الافراد والأسر الأكثر احتياجا، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز حالات ايقاف الدعم :
- أن يصبح المستوى المادي للمستفيد أفضل ويتغير للأحسن بما يجعل صفة استحقاق الدعم تنتفي عنه.
- التزوير في البيانات والمعلومات الشخصية المسجلة لدى الجهة المعنية اثناء تقديم طلب الحصول على الدعم.
- إذا أدين المستفيد أو عائل الأسرة بإحدى الجرائم التالية التسول أو التحرش او ختان الاناث أو التزويج المبكر أو تعريض الطفل للتهديد والخطر او التعدي على ارض زراعية.
- في حالة تقديم الجهة الادارية بالبرنامج وظيفة وفرصة عمل للمستفيد من أجل توفير مصدر دخل له وقام بالرفض ثلاث مرات ولم يكن له أي مبرر للرفض، وذلك يكون وفقا للائحة التنفيذية التي توضح اليات تلك الفرص.
- والبند السابق يستثنى منه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والامراض المزمنة.