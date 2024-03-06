متجيش تشتكي لو الدعم وقف.. 4 حالات تؤدي إلى إيقاف الدعم النقدي لتكافل وكرامة طبقا لقانون الضمان الجديد

تكافل وكرامة، يستفيد ملايين المواطنين بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية من برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم للمحتاجين والفقراء لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير متطلباتهم من طعام وماء ومسكن وتعليم وكل ما يحتاجون اليه من أجل عيش حياة كريمة، وقد تم اليوم اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الشيوخ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق اقصى استفادة ممكنة لهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تفاصيل القانون الجديد.