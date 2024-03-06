انخفاض حديد عز والمصريين.. بكام سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 2024/3/6 بكام طن الاسمنت النهاردة بجميع المصانع

يستمر المستهلكين في متابعة سعر طن الحديد بشكل دوري في انتظار حدوث انخفاض أو ارتفاع في سعر طن الحديد، ولكن قد لوحظ استقرار سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء، حيث عند مقارنة اليوم بالأمس يوم الإثنين وجد إن هناك اختلافات بسيطة بس سعر طن الحديد أمس وسعره اليوم، وفي هذا المقال سوف يتم توضيح سعر طن الحديد بناء على الشركة المنتجة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة

سعر طن الحديد اليوم

يتراوح سعر طن الحديد اليوم وفقاً للتعاملات الأخيرة في الأسواق بين الأسعار التالية:

سعر طن الحديد لبشاي قد وصل إلى 53000 جنيه مصري.

كذلك سعر طن الحديد للسويس للصلب، وهو 53000 جنية.

أيضاً سعر طن الحديد للمصريين وصل لما يبلغ 53000 جنية.

يليهم سعر طن حديد عز، والذي كان 52395 جنيهاً مصرياً.

ثم سعر طن الحديد الاستثماري، وهو قد بلغ إلى 50699 جنية.

يأتي بعده سعر طن الحديد لدى العشري، والذي يبلغ ما يصل إلى 50000 جنية

كذلك سعر طن الحديد لدى الجارحي وصل إلى 50000 جنية.

في الأخير كان سعر طن حديد المراكبي هو 49000 جنية.

سعر طن الأسمنت اليوم

أما عن سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء فقد كان هناك انخفاض فيه عن الأيام السابقة، وجاءت أسعار طن الأسمنت كما يلي: