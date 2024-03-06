يانهار تخفيضات.. انخفاض غير متوقع في سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في جميع المصانع بالمشال

ثبات سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، حيث سجل سعر الحديد داخل المصانع والأسواق المحلية محافظًا على استقراره على مقاييس الأمس المرتفعة، ويستمر المواطن في البحث المستمر حول تكلفة الحديد للمستهلك، وهذا ما سنُلقى عليه الضوء في الفقرات التالية، في حين يظل سعر الأسمنت ثابت.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

سعر الحديد والاسمنت اليوم 6 مارس 2024 بناءًا على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والذي جاء كالتالي:

سعر طن الحديد الاستثماري 50699 جنيهًا.

سعر طن حديد عز 52395 جنيهًا.

سعر طن حديد الجارحي 50,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس للصلب 53,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 49,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد بشاي سعر 53,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري 50,000 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين 53,000 ألف جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.

سعر الاسمنت اليوم الأربعاء

بعد أن تم التعرف على أسعار الحديد اليوم الأربعاء فلابد من معرفة سعر الاسمنت والذي جاء كالتالي: