فرحي أولادك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات لأناشيد وبرامج أطفال 24 ساعة دون انقطاع

من الترددات التي يطلبها الآباء والأمهات بشكل دوري هو تردد قناة طيور الجنة، حيث القناة الفضائية الأشهر المتخصصة في تقديم محتوي شيق للأطفال، ويجمع المحتوى بين المحتوى الترفيهي والتعليمي في نفس الوقت، لأن القناة تعرض أناشيد للأطفال كمحتوى ترفيهي، ولكن الأناشيد كلها ذات معاني وقيم سامية ومن خلالها يكتسب الأطفال سلوكيات سليمة، ونذكر لكم تردد القناة على النايل سات وطريقة استقبال القناة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

طيور الجنة هي أحد القنوات على التلفاز والموجودة على النايل سات، والتي تخصصت بتقديم باقة من أناشيد الأطفال والبرامج، وذلك بالاعتماد على أطفال صغار أو مجموعة طيور الجنة وبأصوات صغار أيضًا، ويرى الأطفال نفسهم من خلال أناشيد القناة، وبالتالي يستجيبوا بشكل كبير لمجتوى القناة، وتقدم القناة محتواها في كل العالم العربي، وقد تم تأسيسها من 16 سنة تقريبًا، حيث من عام 2008 المنصرم، ويأتي التردد الخاص بطيور الجنة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11258 الاستقطاب أفقي معدل الرمز 27500 التصحيح 3/4

استقبال تردد قناة طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة أناشيد للأطفال يقدمها أطفال ونجوم كبار، بجانب مجموعة من الأناشيد التي تعتمد على الرسوم المتحركة، ويمكن الاستمتاع بأي محتوى تعرضه القناة على شاشتها من خلال ما يلي: