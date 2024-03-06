“سامسونج تتحدى الجميع” مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي F15 5G… سرعة عالمية وأداء لا مثيل له

شركة سامسونج التي تعد على قائمة الأفضل في إصدار الهواتف الذكية بنظام الأندرودي والتي تنافس بأجهزتها شركة ابل المنتجة لهواتف الايفون، وتتميز هواتف سامسونج بكفاءتها العالية وأداءها القوي وعمرها الطويل، ومؤخرا طرحت سامسونج هاتف جديد Galaxy F15 HG الجيل الخامس بمواصفات قياسية وسعر مناسب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات الجهاز وسعره بالدولار.

ما هي مواصفات سامسونج جالاكسي F15 5G؟

هاتف سامسونج جالاكسي F15 5G له نفس مواصفات هاتف جالاكسي A15 5G الموجود بالأسواق منذ فترة ولكنه يتفوق عليه بنوع البطارية الأقوى والاطول عمرا، وسنستعرض لكم فيما يلي أهم مواصفات سامسونج جالاكسي F15 5G :

كاميرا الموبايل ثلاثية ومرتبة بشكل طولي مثل باقي أجهزة سامسونج.

دقة الكاميرا الاساسية 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل.

مقاس الشاشة 6.5 بوصة ونوعها Super Amoled وتتميز بدقتها عالية بنسبة 2340×1080 وهو ما يضمن نقاء ووضوح الصورة.

معالج الهاتف هو mediatek dimensity plus 6100 وهو معالج قوي يوفر للجهاز أداء عالي ومستمر.

نظام تشغيل سامسونج جالاكسي F15 5G هو اندرويد 14 وواجهة التشغيل One UI 6.0.

الهاتف في نطاق الجيل الخامس الذي يسمح باستخدام متميز للهاتف أثناء الاتصال وتشغيل بيانات الجوال.

البطارية تدعم الشحن السريع وسعتها 6000 مللي أمبير، لذا يمكنك الاستمرار بتشغيل الهاتف على مدار اليوم دون انقطاع.

ما هو سعر هاتف سامسونج Galaxy F15 HG؟

هاتف سامسونج جالاكسي F15 5G نزل مؤخرا في دولة الهند، وهو متوافر بألوان جذابة وهي الأخضر والاسود والبنفسجي، ويمكنكم الحصول على الهاتف عبر موقع سامسونج الرسمي بالأسعار التالية :