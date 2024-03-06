معلومات تردد قناة الموقف العراقية على القمر الصناعي النايل سات بآخر تحديث (مارس 2024)

إليكم تردد قناة “الموقف الجديد” على النايل سات، فهي من بين القنوات الإخبارية العراقية الرئيسية، حيث تقدم خدمة الأخبار على مدار الساعة طوال اليوم بدون انقطاع، تشمل تغطيتها الأخبار العربية والعالمية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والفنية والأمنية، فضلاً عن مجالات العلوم والتكنولوجيا، تسعى قناة “الموقف الجديد” العراقية إلى تقديم التغطية الأولى والمتميزة لكافة الأحداث العاجلة، حيث يعمل فريق القناة بكل اجتهاد لتقديم شمولية الأخبار في مختلف جوانب الحياة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي هذا المقال سنتناول ترددها إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الموقف العراقية ومتحواها

تعتبر قناة الموقف من بين القنوات ذات الشهرة الواسعة، وذلك نتيجة للجهد المتواصل الذي يبذله جميع العاملين فيها، حيث يسعون دائماً إلى تقديم ما يهم المجتمع العراقي من أخبار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأخبار العربية والعالمية.

تعرض على هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تتميز بمحتواها المتنوع، مما جعلها واحدة من أهم القنوات العربية العراقية، فالبرامج المقدمة على قناة الموقف الفضائية لا تقتصر فقط على الأخبار، بل تشمل أيضاً البرامج الاجتماعية التي تسلط الضوء على قضايا ومشاكل فئات مختلفة من الجمهور العراقي، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا التي تهم العراقيين بشكل عام، وتسعى لأن تكون قناة متعددة الأوجه تقدم محتوى متنوعاً ومتميزاً يجذب المشاهدين نحوها.

معلومات تردد قناة الموقف العراقية بآخر تحديث (مارس 2024) على النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة الموقف العراقية ومحبيها برامجها المنوعة متابعة بثها عبر ضبط ترددها الموضح في النقاط التالية.

التردد: 11373

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

وسوف يظهر اسم قناة الموقف العراقية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “ALMAWQEF TV”.