للمشاهدين من الأردن.. إليكم معلومات تردد قناة المملكة على القمر الصناعي النايل سات بآخر تحديث (مارس 2024)

إليكم تردد قناة المملكة الجديد على نايل سات، وهي قناة إخبارية أردنية متنوعة تتميز بتقديم أهم البرامج الإخبارية والسياسية، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وهي قناة حكومية تحظى بنسب متابعة عالية في الشارع الأردني. وفي السطور التالية سنقدم لكم تردد قناة “المملكة الأردنية” وجميع المعلومات الخاصة بها.

نبذة عامة عن قناة المملكة الأردنية ومحتواها المتنوع

تعتبر قناة المملكة الفضائية مؤسسة خاصة تحت إشراف الحكومة الأردنية الهاشمية، حيث تم تأسيسها في عام 2015 بهدف تعزيز الاستقلال الإعلامي ونقل كافة الأحداث الهامة في الأردن وخارجه إلى الجمهور الأردني، وعلى الرغم من تركيز القناة على نقل أخبار الشأن الأردني في نشرات الأخبار والتحقيقات واللقاءات، إلا أنها تخصص جزءاً من برامجها لنقل أخبار بلاد الشام عموماً.

يقع مركز القناة في العاصمة الأردنية عمان، وتتمتع القناة بملكية مشتركة تضم عدداً من رجال الأعمال مثل فهد الخيطان وأيمن الصدفي ومروان جمعة، لكن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الأعلام تتولى الإشراف على جميع الأخبار والبرامج التي تعرض على القناة، وحققت قناة المملكة الأردنية نسبة مشاهدة عالية واكتسبت ثقة ومحبة المشاهدين بفضل برامجها الهامة والشيقة التي تناولت قضايا الشارع الأردني وجميع متطلباته، ممثلة الشعب بكافة أطيافه وفئاته.

معلومات تردد قناة المملكة الأردنية بآخر تحديث (مارس 2024) على النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة المملكة ومحبيها في الأردن والوطن العربي متابعة برامجها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في النقاط التالية.

التردد: 11958

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

وسوف يظهر أمامك اسم قناة المملكة الأردنية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل: “Almamlaka TV”.