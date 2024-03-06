بكام النهارده.. انخفاض اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء 2024/3/6 في جميع الاسواق والشركات

ننشر لكم اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم، حيث مازالت أسعار الدواجن والكتاكيت البيضاء كل يوم في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض في البورصة المصرية وكذلك في الأسواق الشعبية والمحال التجارية، وقد شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم حالة ملحوظة من الاستقرار في الأسعار، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 استقرارًا في الأسعار، حيث تعد الكتاكيت البيضاء من أهم مدخلات إنتاج الدواجن في مصر، وتختلف أسعار الكتاكيت باختلاف نوع الكتكوت، وعمره، هذا فضلًا العوامل الاقتصادية، وسياسة العرض والطلب، وكذلك السوق المحلي، أما عن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر فهي على النحو التالي:

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم حوالي 39 جنيه.

كما سجل الكتكوت الأبيض قطعان اليوم حوالي 27.25 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو اليوم حوالي 12 جنيه.

بينما سجل الكتكوت الساسو بيور حوالي 13 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي اليوم يتراوح سعره من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سجل الكتكوت الروز بيور حوالي 13 جنيه.

سجل الكتكوت الجيل الثاني حوالي 11.5 جنيه.

سجل الكتكوت الهجين حوالي 10 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات في مصر

أما أسعار الكتاكيت داخل الشركات المصرية اليوم الأربعاء الموافق فهي على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض في شركة نيو هوب 37 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوطنية 37.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الفيروز 34 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة الوادي 35.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة العناني 37 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للدواجن 34 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

أما عن أسعار الدواجن اليوم في مصر فهي على النحو التالي: