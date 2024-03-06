“صدمة كبيرة للجماهير” إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 2024 بالسعودية

تلتفت جميع الأنظار على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 والتي سوف تقام هذا العام في المملكة العربية السعودية وسط تنظيم كبير يقوم به القائمين على استضافة هذا اللقاء الذي دائما ما يشهد حماس كبير بين اللاعبين والجماهير، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها كلا الناديين، ولذلك نتابع معكم كافة المستجدات الخاصة بالمباراة المرتقبة والتي ينتظرها الملايين.

إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وفي ظل متابعة استعداد الفريقين لمباراة الديربي أعلنت مصادر من داخل النادي الأهلي أن لاعب الفريق رضا سليم قد تعرض لإصابة خلال تدريب الفريق استعدادا للمباراة، وبعد فحص اللاعب من الجهاز الطبي أعلن بأنه تعرض إلى إجهاد في العضلة الخلفية ولم يتحدد بعد ما إذا سوف يتعافى قبل اللقاء أم لا، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يسافر اللاعب المغربي برفقة الفريق للوقوف على موقفه من المشاركة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جوائز مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة نهائي الكأس في الاتحاد السعودي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم أن جوائز الكأس ستكون عبارة عن 500 ألف دولار للفائزين، بينما يحصل أفضل لاعب في المباراة سيحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار مقدمة من اللجنة المنظمة تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كما تم الإعلان أيضًا عن جوائز مالية تمنح لأصحاب التوقع الصحيح بالنسبة للمباراة كما جاء في الحساب الرسمي لـ تركي آل الشيخ.