“بشرة خير” وزارة التموين تعلن عن تراجع أسعار بعض السلع في الأسواق بعد انخفاض سعر الدولار

أعلنت وزارة التموين عن انخفاض في أسعار بعض السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية والتي شهدت ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية لدى المواطنين، وجاء ذلك بعد انخفاض سعر الدولار والذي كان السبب الرئيسي برفع الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد الفترة الماضية انخفاض في أسعار السلع الأخرى في الأسواق وانتهاء الكثير من الأزمات التي تعمل وزارة التموين على حلها بشكل نهائي.

وزارة التموين تعلن عن تراجع أسعار بعض السلع

وقد أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية على أن الوزارة تتابع الأسعار في العديد من المنتجات ومن بينها زيت الطعام والذي انخفض سعره ليكون 80 جنيه للعبوة 1 لتر بدلا من 100 جنيه في السوق الحر، كما يتم توفيره بسعر 65 جنيه في المجمعات الاستهلاكية الموجودة في مختلف المحافظات.

كما أكد المصيلحي على ضرورة مد السوق بالسلع والمنتجات الغذائية وكذلك اللحوم إذا تم الحاجة إليها في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى 24 شهر.

مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار

كما أطلقت وزارة التموين مبادرة لبيع المنتجات والسلع مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% إذا تمت المقارنة بالأسعار الأساسية، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاعات الخاصة لتخفيض الأسعار، لتخفيف الحمل عن المواطنين، ومن الشركات المشاركة في مبادرة الحكومة، شركة النقل للمجمعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمصرية لتجارة الجملة، وتستمر هذه المبادرة لمدة 6 أشهر.