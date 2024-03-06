ما حقيقة عطلة المدارس في يوم العلم السعودي 11 مارس المصادف لأول يوم من شهر رمضان المبارك 2024؟

يثير الطلاب في المملكة العربية السعودية استفسارات عديدة حول ما إذا كان يوم العلم إجازة رسمية، حيث كان قد أصدر الملك سلمان توجيهاً بتحديد يوم 11 مارس من كل عام كيوم رسمي لعلم المملكة العربية السعودية، وفي الفقرات التالية سنتعرف على مظاهر الاحتفالات بهذا اليوم، كما سنتطرق إلى معرفة ما إذا كان سيعتبر يوم العلم السعودي إجازة رسمية للطلاب أم لا، فإليكم التفاصيل.

مظاهر احتفالات يوم العلم السعودي

أكد مجلس الوزراء أن احتفال المملكة بيوم العلم، الذي يصادف يوم الإثنين القادم الموافق الحادي عشر من شهر مارس، والموافق أول أيام شهر رمضان 1445 هـ، يأتي كتأكيد على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما ترمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل، وتشهد الاحتفالات بهذا اليوم خروج المواطنين السعوديين إلى الشوارع والميادين العامة، على الرغم من أن شهر رمضان قد يؤثر على احتفالات العلم نهاراً، إلا أن من المتوقع أن تكون الاحتفالات بارزة أكثر في المساء.

هل يوم العلم إجازة رسمية لطلاب المدارس في السعودية؟

يصادف يوم العلم السعودي يوم 11 مارس، الذي يعتبر أول أيام شهر رمضان للعام 1445 هـ، ومع ذلك، لم تعلن وزارة التعليم السعودية يوم الإثنين 11 مارس إجازة رسمية بمناسبة يوم العلم أو بداية شهر رمضان المبارك، بالتالي، يوم الإثنين المقبل سيكون دواماً للطلاب في جميع المدارس، وتقوم الوزارة بالإعلان عن أي إجازة رسمية تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتنشر إدارات التعليم قرار الإجازة الرسمية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا كل الأخبار التي تتحدث عن وجود عطلة في أول أيام رمضان المبارك المصادف ليوم العلم السعودي هي مجرد شائعات لا مكان لها من الصحة.