بشروط ميسرة.. إليكم تفاصيل قرض النصف مليون جنيه للمتقاعدين من بنك مصر

يتميز بنك مصر بتقديم خدمات متميزة لفئة المتقاعدين، حيث يقوم بتقديم قروض بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري لهم، ويسعى البنك بذلك إلى توفير كافة الدعم الضروري لهم لمساعدتهم في التأقلم مع تحديات المرحلة الجديدة في حياتهم، وفي الفقرات التالية، سنتناول تفاصيل هذه القرض ومعايير الأهلية للحصول عليه، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قرض بنك مصر للمتقاعدين لعام 2024

يقدم بنك مصر قروضاً ميسرة للأفراد المتقاعدين، سواء بسبب بلوغهم سن التقاعد القانوني أو بسبب التقاعد المبكر، وتتضمن هذه القروض مزايا عديدة، حيث يمكن أن يصل المبلغ الممنوح إلى نصف مليون جنيه مصري، وتتراوح المدة الزمنية لسداد القرض إلى عشر سنوات على الأكثر، مع توفير أدنى معدل فائدة وأقل رسوم إدارية ممكنة، كما يقدم البنك تأمين حياة مجاني، بالإضافة إلى خيارات تصفية الديون الأخرى والتنازل عن تكاليف إنشاء الحساب، وتتنوع قيم القروض بين 5000 جنيه وحتى 500 ألف جنيه، ويتم تحديد هذه القيمة وفقاً لمقدار المعاش الشهري للفرد.

متطلبات التقديم لقرض بنك مصر للمتقاعدين

للتقدم بطلب للحصول على قرض التقاعد من بنك مصر، هناك عدة متطلبات يجب أن يستوفيها المتقدمون، حيث يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 65 سنة عندما يقوم بدفع آخر دفعة من قيمة القرض، كما يجب ألا يقل المعاش الأساسي للمواطن عن 500 جنيه في أي حال من الأحوال.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض النصف مليون من بنك مصر لعام 2024

بنك مصر قام بتحديد قائمة من المستندات الضرورية لأولئك الراغبين في التقدم بطلب للحصول على قرض النصف مليون جنيه أو القروض ذات الحد المالي الأقل منه، وتشمل هذه المستندات: