الحقي خزني في التلاجه ياست الكل.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 2024/3/6 في السوق

بعد الإشعارات الأخيرة حول انخفاض الأسعار حتى تصل إلى مستوى يتقبله المواطن لذا؛ يتابع المواطنون الأسعار الخاصة بالسلع بشكل مستمر ويومي، وبناء على ذلك سوف نوضح في هذا المقال أسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث من الملحوظ تتابع انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء انخفاضاً بسيطاً داخل بورصة الدواجن وداخل سوق المحلي أيضاً، والذي من المتوقع أن يستمر حتى دخول شهر رمضان، ولمزيد من التفاصيل حول سعر الفراخ البيضاء اليوم تابعوا القراءة

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم بناء على ما سجل في بورصة الدواجن إلى حوالي 89 جنية للكيلو، وهو بذلك قد انخفض بمعدل جنية واحد من سعر اليوم السابق، وفي الجانب الآخر سعر الفراخ البيضاء في المحالّ الصغيرة والتجارب والتي يتم فيها بيع الفراخ البيضاء بسعر يصل إلى 99 جنية، ولكن يختلف سعر بيع الفراخ البيضاء في السوق المحلي باختلاف التجار، ولكنها لا تزال اختلافات بسيطة توحي باستمرار الانخفاض في سعر الفراخ البيضاء .

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أما بالنسبة لبقية أنواع الدواجن الأخرى، فقد وصلت أسعار الدواجن اليوم إلى الأسعار التالية: