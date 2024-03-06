“المشكلة اتحلت خلاص” وزير التموين يبشر المواطنين بشأن أزمة سعر السكر في الأسواق

بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار عدد من المنتجات ومن بينها أسعار السكر بالإضافة إلى عدم توفره في بعض الأحيان، تسائل الكثيرين عن موعد انتهاء الأزمة وعودة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الحالية، وكانت وزارة التموين قد أعلنت أنها تتابع كافة الأسعار وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحفظ توفر جميع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وزير التموين يعلن انتهاء أزمة السكر

وفي ما يخص السكر والذي يعد من أكثر السلع التي شهدت أزمة خلال الفترة الماضية، قام الدكتور على المصيلحي بالتعليق على الأمر مؤكد على انتهاء الأزمة وأنه سوف يتم صرف السكر على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد في البطاقة التموينية، ويكون سعر الكيلو 12.6 جنيه، ويمكن للبطاقة الواحدة الحصول على 6 كيلو سكر بحد أقصى، كما يمكن الحصول على كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو.

وأضاف المصيلحي بأن قريبا جدا سوف نسمع بانتهاء الأزمة بشكل رسمي وعدم وجود أي نقص في الكميات المتاحة من السكر، حيث تقوم المصانع بإنتاج الكميات المناسبة لتوفيره للمواطنين، سواء بإنتاجه من البنجر أو من القصب، حيث يتم إنتاج سنويا 2.8 مليون طن بمعدل 1.8 مليون طن من البنجر و1 مليون طن من القصب.

جهود وزارة التموين في ضبط الأسعار

وتعمل وزارة التموين بشكل كبير على حل جميع الأزمات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وذلك بزيادة الإنتاج المحلي من السلع الضرورية والتي شهدت نقص على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى إقامة بعض المبادرات والحملات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المحافظات.