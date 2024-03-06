النونو راح فين.. نزل تردد قناة وناسة 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وفرح أطفالك

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأغاني التي تقوم قناة وناسة بعرضها للأطفال من أجل استمتاعهم بها كما يمكن ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك عن طريق إدخال التردد الخاص بها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11470

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

جودة القناة sd

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على عرب سات وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة HD.

اغاني قناة وناسة للأطفال

توجد العديد من الأغاني التي يتم عرضها على قناة وناسة التي تخص الأطفال وهذه الاغاني تتمثل في الآتي

أغنية لولو صارت شرطية يتم عرضها على قناة وناسة.

أغنية وين سنك يا لولو.

أغنية ماذا تشتري لولو من المول.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية لوليتا صغار.

أغنية شو صار عند الدكتور يالولو يتم عرضها على قناة وناسة للأطفال.

من الأغاني الممتعة التي يتم عرضها أيضا هي اغنية لولو الشطورة.

أغنية ليكي اختي الغيورة.

أغنية اجا الحلوة.

أغنية وناسة وناسة يتم تكرارها على هذه القناة.

في النهاية قد علمنا ما هي اغاني قناة وناسة وما هو التردد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.