استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات لمتابعة الافلام الوثائقية بأعلي جودة HD

يبحث الكثير من الأشخاص محبي الطبيعة والحياة البرية عن التردد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك، فقد تتميز هذه القناة بتقديمها المحتوى الممتع والتعليمي بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تميزها عن غيرها من باقي القنوات الأخرى المشابهة لها.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

يوجد تردد خاص بقناة ناشونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وحفظها على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11226.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 30000.

القمر الصناعي هو النايل سات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11804.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة ناشونال جيوغرافيك وهذه المميزات يمكن أن تتمثل في الآتي

عدم الشعور بالملل عند مشاهدة هذه القناة.

تقدم هذه القناة العديد من المغامرات الرائعة التي تحدث في البرية بأعلى جودة، يتيح لنا وضوح الصورة الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والمناظر الخلابة.

تمكننا من معرفة تاريخ الحيوانات والنباتات، وتوفر لنا معلومات هامة حول الجبال وتشكيل الغابات، يمكننا استيعاب كل هذه المعلومات بأسلوب واقعي من خلال جودة الصورة والصوت النقي.

القناة مجانية ويمكن تشغيلها على مدار الأربعة وعشرين ساعة والاستمتاع بكل هذه الفوائد بشكل مجاني، دون التعرض لتشفير أو تقطيع أو تشويش في الصوت أو الصورة.

في النهاية قد علمنا ما هو تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الذي يرغب الكثير في حفظها وتحميلها على جهاز الرسيفر وما هي أشهر المميزات التي تتمتع بها هذه القناة عن غيرها.