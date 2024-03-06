آخر يوم النهاردة.. استمرار صرف معاشات شهر مارس 2024 (خطوات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024)

يتساءل بعض الأشخاص في كل بداية شهر جديد عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل بدء أيام شهر رمضان المبارك كما يرغب البعض أيضا في معرفة طريقة الاستعلام عن هذه المعاشات، كما يمكن صرف هذه المعاشات بكل سهولة من أماكن الصرف المتعددة المخصصة لها ومنها منافذ فوري والبريد المصري وغيرها.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

هناك موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 يريد معرفته الكثير من الأشخاص المستفيدين منه من أجل صرفه في الميعاد المحدد له وهذا الموعد يتمثل في الآتي

يبدأ ميعاد صرف معاش شهر مارس لكافة المستفيدين منه بداية من يوم 1 من شهر وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وحتى يوم 6 مارس 2024

من المقرر أن يتم صرف هذا المعاش قبل بدء أيام شهر رمضان المبارك بالزيادة الجديدة المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024

يمكن الاستعلام عن معاشات شهر مارس لعام 2024 من موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية: