كيلو اللحمة هيغلى لو ملحقتش تشتري.. بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر كيلو اللحم اليوم بعد ارتفاع سعر المواشي الصغيرة في الأسواق المحلية بشكل كبير نتيجة اقتراب موسم الصوم وارتفاع أسعار الأعلاف، كما ارتفعت معها أسعار كيلو اللحم البلدي اليوم مع ارتفاع سعر الكبدة البلدي.

سعر كيلو اللحم اليوم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر كيلو اللحم اليوم بعد ارتفاع سعر المواشي إلى أن وصلت الأسعار إلى الآتي

وصل سعر كيلو لحم الماعز البلدي اليوم إلى 300 جنيه في الأسواق المحلية.

كما وصل سعر كيلو اللحم الضأن البلدي اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير إلى 350 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن البرقي اليوم في السوق المحلي نحو 400 جنيه بالنسبة للمستهلك.

سعر كيلو اللحم المفروم الجملي وصل إلى 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو البرجر الكندوز اليوم ما بين 250 إلى 280 جنيه.

سعر الكندوز البرازيلي اليوم وصل إلى 150 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الكبدة الأمريكي وصل اليوم إلى 180 جنيه.

سجل سعر السجق المجمد البرازيلي اليوم نحو 150 جنيه.

سعر اللحوم البلدي اليوم

هناك أسعار مرتفعة لسعر اللحوم البلدي اليوم حيث وصلت أسعارها إلى الآتي