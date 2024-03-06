ميدو ضربها لولو..استقبل الآن قناة وناسة كيدز لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد كل يوم

يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة الأمهات عن التردد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات لأولادهم من أجل ضبطها وحفظها على جهاز الاستقبال الخاص بك، كما تتميز هذه القناة التي تخص الأطفال بتقديم العديد من البرامج المميزة التعليمية والثقافية الممتعة للأطفال.

تردد قناة وناسة

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل ضبطها وتحميلها على جهاز الرسيفر الخاص بك وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11470

معدل الاستقطاب يكون عمودي.

معدل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص لقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها وحفظها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11270

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

مميزات في قناة وناسة للأطفال

تميزت قناة وناسه التي تخص الأطفال بالعديد من المزايا المختلفة التي تميزها عن باقي قنوات الأطفال الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يتم تشغيل هذه القناة على مدار أربعة وعشرين ساعة دون انقطاع.