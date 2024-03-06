ميدو ضربها لولو..استقبل الآن قناة وناسة كيدز لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد كل يوم

تردد القنوات
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يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة الأمهات عن التردد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات لأولادهم من أجل ضبطها وحفظها على جهاز الاستقبال الخاص بك، كما تتميز هذه القناة التي تخص الأطفال بتقديم العديد من البرامج المميزة التعليمية والثقافية الممتعة للأطفال.
تردد قناة وناسة
يوجد تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل ضبطها وتحميلها على جهاز الرسيفر الخاص بك وهذا التردد يكون كالآتي
- تردد القناة هو 11470
- معدل الاستقطاب يكون عمودي.
- معدل الترميز هو 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- القمر الصناعي هو النايل سات.
تردد قناة وناسة على عرب سات
يوجد تردد خاص لقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها وحفظها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي
- تردد القناة هو 11270
- القمر الصناعي عرب سات
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معدل الترميز 27500.
مميزات في قناة وناسة للأطفال
تميزت قناة وناسه التي تخص الأطفال بالعديد من المزايا المختلفة التي تميزها عن باقي قنوات الأطفال الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي:
يتم تشغيل هذه القناة على مدار أربعة وعشرين ساعة دون انقطاع.
- من أهم ما يميز هذه القناة أن محتوى القناة متنوع ويناسب جميع أعمار الأطفال.
- محتوى القناة تعليمي في إطار ترفيهي لعدم إحساس الطفل بالملل.
- خلق الأخلاق الحميدة في الطفل.
- الجودة العالية لكل من الصوت والصورة التي تقوم بعرضهم هذه القناة لكي يستمتع بها الأطفال بما يتم تقديمه على الشاشة وقد يرجع ذلك إلى اعتماد هذه القناة على التكنولوجيا المتطورة في البث.
- تعتبر من القنوات الغير مشفرة.
- تقوم القناة بعرض البرامج وإعادتها في أوقات غير أوقات البث المباشر حتى يشاهدها الكثير من الأطفال.