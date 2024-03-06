سعرها نزل تاني.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الدواجن اليوم نتيجة انخفاض سعرها اليوم بعد أن شهدت ارتفاع ملحوظ في سعرها في الأيام القليلة الماضية، كما انخفضت معها سعر كرتونة البيض في السوق المحلي بالنسبة للمستهلك سواء البيض البلدي أو الأحمر أو الأبيض مع انخفاض سعر الكتاكيت أيضا.

سعر الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بعد ارتفاع أسعارها في الآيام القليلة الماضية إلى أن وصلت سعرها بعد الإنخفاض إلى الآتي

سجل متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم في المحلات التجارية نحو 95 جنيه للكيلو الواحد.

كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد في المحلات الجديدة إلى 120 جنيه بعد انخفاض سعرها بالنسبة للمستهلك.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم في الأسواق المحلية ووصلت سعرها إلى 105 جنيه.

وصل سعر كيلو البانيه اليوم في السوق المحلي إلى 190 جنيه وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط على حسب اختلاف منطقة المحلات التجارية.

سعر الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر بكافة أنواعها إلى أن وصلت أسعارها إلى الآتي

وصل سعر الكتكوت الأبيض الشركات في مصر اليوم إلى 31 جنيه.

سعر الكتكوت الأهالي اليوم وصل إلى 30 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو اليوم في مصر سجل نحو 30 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي اليوم سجل نحو 10 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق المحلية بكافة أنواعها للمستهلك بعد أن شهدت انخفاض كبير لي أسعارها اليوم على عكس الأيام الماضية.