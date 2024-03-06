‎سعر البيض اليوم الثلاثاء 6 مارس 2024 للمستهلك بجميع الشركات المصرية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر كرتونة البيض البلدي أو الابيض أو الأحمر في السوق المحلي بالنسبة للمستهلك بعد انخفاض أسعار باقي المنتجات الأخرى، كما انخفضت أسعار الدواجن اليوم انخفاض بسيط عن الأيام القليلة الماضية بعد أن شهدت ارتفاع كبير في أسعارها.

سعر كرتونة البيض اليوم

انخفضت أسعار كرتونة البيض اليوم بكافة أنواعها في السوق المحلي بالنسبة للمستهلك إلى أن وصلت أسعارها إلى الآتي

وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض في السوق المحلي نحو 155 جنيه بالنسبة للمستهلك وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط على حسب اختلاف المنطقة.

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير إلى 149 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في السوق إلى 151 جنيه في المزرعة.

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق نحو 175 جنيه بالنسبة للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم انخفاض بسيط إلى أن وصلت أسعارها إلى الآتي

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 145 جنيه بالنسبة للمستهلك.

كما تراوح سعر الأوراك اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك ما بين 90 إلى 110 جنيه للكيلو الواحد وقد يختلف متوسط هذا السعر على حسب اختلاف المنطقة.

سعر البانية اليوم تراوح ما بين 200 إلى 220 جنيه بالنسبة للمستهلك.

تراوحت سعر الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلي ما بين 108 إلى 110 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر كرتونة البيض اليوم في مصر سواء الأبيض أو البلدي أو الأحمر كما علمنا أسعار الدواجن بكافة أنواعها اليوم.