بقا بـ 12 جنية.. تعرف على سعر البصل اليوم في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر البصل اليوم الأحد في السوق المحلي وقد يختلف سعره اختلاف بسيط على حسب اختلاف المنطقة، كما استقرت أسعار باقي أنواع الخضروات الأخرى في السوق عن الأيام القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع كبير في سعرها.

سعر البصل اليوم

هناك سعر محدد لمتوسط سعر البصل في السوق المحلي اليوم وهذا السعر هو

بلغ متوسط سعر البصل الأحمر اليوم نحو 26 جنيه للكيلو الواحد.

يختلف متوسط سعر البصل اختلاف بسيط في سعره على حسب اختلاف المنطقة.

أما عن متوسط سعر البصل الأبيض فقد بلغ 12 جنيهاً.

أسعار الخضار اليوم

هناك أسعار محددة ومستقرة لسعر أنواع الخضروات المختلفة في الأسواق المحلية اليوم وقد وصلت هذه الأسعار إلى الآتي

سجل سعر اللفت اليوم في السوق المحلي نحو 6,57 جنيه.

متوسط سعر كيلو الكوسة اليوم في السوق المحلي بلغ نحو 16,5 جنيه.

سعر كيلو الملوخية اليوم وصل في الأسواق وصل إلى 18,32 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الليمون اليوم الأحد في الأسواق المحلية سجل نحو 14,23 جنيه.

وصل سعر البامية اليوم في السوق المحلي إلى 38,7 جنيه للكيلو الواحد.

وصل متوسط سعر البطاطس للكيلو الواحد في السوق إلى 14 جنيه وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط على حسب المنطقة.

سعر كيلو الطماطم اليوم في السوق المحلي سجل نحو 9,34 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر كيلو البصل اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير حسب اختلاف المنطقة وما هي أسعار باقي أنواع الخضروات الأخرى في السوق المحلي.