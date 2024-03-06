هي دي الأخبار ولا بلاش.. انخفاض سعر الارز الشعير اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 للمستهلك في مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الأرز اليوم مع اختلاف نوعه سواء أرز الشعيب أو الأرز الأبيض البلدي بعد ارتفاع أسعاره في الأيام الماضية، كما استقرت أسعار السلع الاساسية اليوم بالنسبة للمستهلك في الأسواق المحلية عن باقي الأيام القليلة الماضية.

سعر الأرز اليوم

يوجد سعر موحد للأرز اليوم والذي يختلف على حسب اختلاف نوعه وقد وصل سعره إلى الآتي

وصل سعر الأرز الشعير اليوم نحو 17300 جنيه للطن الواحد وهذا السعر لحبة الأرز الرفيعة.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير اليوم تخز 18800 جنيه الحبة العريضة.

سجل سعر طن الأرز البلدي اليوم في الأسواق نحو 29800 جنيه الحبة العريضة.

بلغ سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد الموافق 25 من فبراير في السوق نحو 28800 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم بالنسبة للمستهلك وصل إلى 35 جنيه وقد يختلف اختلاف بسيط على حسب المنطقة.

أسعار السلع الأساسية اليوم

توجد أسعار موحدة اليوم لسعر السلف الأساسية في السوق المحلي اليوم إلى أن وصلت هذه الأسعار إلى الآتي:

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم نحو 35,18 جنيه للكيلو.

كما وصل سعر البيض الأبيض البلدي اليوم 5,79 جنيه.

سعر زجاجة الزيت وزن لتر صافي وصل سعرها اليوم إلى 133,18 جنيه.

سعر السكر وزن كيلو اليوم وصل إلى 31,65 جنيه.

تراوح سعر الدقيق اليوم ما بين 25 إلى 27,79 جنيه للكيلو.

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم سجل نحو 99,04 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر الأرز اليوم وما هي أسعار باقي السلع في الأسواق المحلية اليوم.