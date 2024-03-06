الأبيض وصل لكام.. تعرف على سعر السكر اليوم في مصر

يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر السكر اليوم، فقد استمر ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق المحلية ولم يستقر سعره حتى الآن مع قلة عدده، كما يتساءل البعض عن موعد انخفاض سعره في الاسواق وموعد تواجده مرة أخرى في الأسواق بعد اختفاؤه من السوق في الأيام القليلة الماضية وحتى الآن بالإضافة إلى ارتفاع سعره.

سعر السكر اليوم

هناك سعر محدد لبيع السكر في الأسواق المحلية وعلى بطاقات التموين الخاصة بكل فرد اليوم وهذا السعر يتمثل في الآتي:

وصل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم إلى 46,88 جنيه.

كما وصل سعر كيلو السكر على بطاقة التموين إلى 12,60 جنيه.

كما أن سعر كيلو السكر الحر اليوم وصل إلى 27 جنيه على بطاقة التموين التي تحمل ثلاثة أفراد.

آخر أخبار سعر السكر في الأسواق المحلية ومخازن التموين

توجد آخر أخبار لأسعار السكر بناء على قرارات علاء عز وهذه الأخبار تتمثل في الآتي

أعلن علاء عز أنه يوجد تراجع في صعب السكر في الأيام القادمة نتيجة بدأ إنتاج محصول قصب السكر وقد يتكامل مع الرصيد المتاح في الأسواق.

أوضح أيضًا أنه يتم إنتاج السكر يوميا بمقدار 250 طن وأن الفائض من السكر حتى الآن يكفي فقط لمدة شهرين ونصف.

كما أنه توقع وجود السكر مرة أخرى في الأسواق في الأسبوع القادم وقد يصل سعره إلى 41 جنيه.

في النهاية قد علمنا ما هو سعر السكر اليوم وما هي أخبار أخبار سعره وتواجده مرة اخرى في الأسواق ومخازن التموين بعد اختفاؤه من السوق.