“جاهز يا دكتور”.. جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي + نظام الإمتحانات لهذا العام 2024.. بالتفاصيل اعرف هتذاكر لحد امتى؟

وزارة التربية والتعليم أعلنت بشكل رسمي اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 عن جدول امتحانات الثانوية العامة للفروع العلمية والأدبية وبعد الحصول على موافقة السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ويتميز هذا الجدول بتوزيع متناسق لفترات الامتحانات وهذا يتيح للطلاب الفرصة للتحضير الجيد والمراجعة النهائية قبل كل امتحان.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة سواء للفروع العلمية أو الأدبية بطريقة علمية مميزة حيث تم تصميم الجدول بدقة لضمان عدم تضييع الوقت وتقديم الفرصة الكافية للطلاب للتحضير والمراجعة الجيدة قبل بداية الامتحانات، كنا انه تم استبعاد المواد التي لا تحتسب في النتيجة النهائية من بداية الجدول، وهذا يمنح الطلاب وقتًا إضافيًا للتركيز على المواد الأساسية التي تؤثر في المجموع النهائي، كما يعكس هذا الجهد الذي بذله السيد الدكتور وزير التربية والتعليم و من أجل توفير بيئة امتحانية ملائمة وخالية من القلق والتوتر للطلاب.

حصرياً نظام امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024

أعلن وزير التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ستتماشى تمامًا مع المواصفات الفنية للعام الماضي 2023 بما في ذلك عدد الأسئلة وتوزيعها بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، والمجموع الكلي لكل مادة وتهدف هذه المبادرة إلى جعل الأسئلة متاحة وواضحة لجميع مستويات الطلاب وخالية من الغموض والتأويل، وتأمين الوقت الكافي للحل والمراجعة، مع الالتزام بالقواعد الفنية للصياغة كما أكد الوزير أن نظام الأسئلة سيتبع نهجًا الكتاب المفتوح حيث يتم تسليم الأسئلة للطلاب في بداية الامتحان وتسلميها للمراقب في نهاية الجلسة وهو نظام تم تطبيقه بنجاح في العام الماضي.