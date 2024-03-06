من هنــا.. رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024 epedu.gov.iq

أعلنت مديرية تربية محافظة ميسان في العراق منذ ساعات قليلة عن اسماء المتقدمين للتعيين بعقد 2024 وذلك لدرجات محددة من قبل وزارة التربية العراقية وهم “معلم ومعلم جامعي ومدرس” وذلك بحسب الضوابط والشروط المحددة، كما وفرت الوزارة رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة عقد ميسان 2024، حيث يمكن التقديم للاعتراض في فترة زمنية محددة، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصفة 2024

فقد فتحت وزارة التربية في العراق باب تقديم الاعتراض على نتائج اسماء المتقدمين بصقة في محافظة ميسان 2024 لمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان عن النتائج، حيث يتمكن كل من لم يتم قبولهم للتعيين بالتقديم.

وأوضحت المديرية عن اتاحت عقود للتعينات تبلغ 6000 درجة وظيفية من المدرسين والمعلمين، وأكدت إنه سيتم الإعلان عن نتائج ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأقليات الاختصاصات المهنية، وذلك بعد أن يكتمل الفرز للمتقدمين يحسب الضوابط والشروط الوزارية المعلن عنها مسبقًا.

شروط المفاضلة في التعيين

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم التعيين بنسبة 60% للذكور و40% للإناث، حيث وضعت عدد من الشروط للمفاضلة في التعيين بين المتقدمين، وذلك على النحو التالي: