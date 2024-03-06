” هتحلي بيها بوقك”.. بعد الدولار بشرى سارة بشأن اسعار اللحوم للمواطنين في مصر بمناسبة شهر رمضان .. اللي جاي أحلى يا مصريين!!

يشهد سوق اللحوم إقبالًا كثيفاً للغاية من المواطنين الذين يسعون للتجهيز خاصة هذه الايام لشهر رمضان الكريم، وفي هذا الاطار يعتبر البحث عن أسعار اللحوم أمرًا شائعًا حيث يرى البعض أن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة يشكل مؤشرًا على انخفاض أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة ويأتي ذلك بعد موجة ارتفاع قوية حدثت خلال الفترة الأخيرة في الأسواق ونتيجة زيادة أسعار الأعلاف ونقص المعروض ويعتبر تدخل الحكومة للتحكم في أسعار اللحوم خطوة هامة حيث ساهم تراجع سعر الأعلاف و في سوق العملة في استقرار أسعار اللحوم وتخفيف الضغط على المواطنين.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

يتباين سعر اللحوم باختلاف المناطق والمحافظات، حسب الإقبال على الشراء وفيما يلي تفاصيل بعض أنواع اللحوم وأسعارها:

اللحم الكندوز يكونسعر كيلو اللحم الكبير يتراوح بين 250 و400 جنيها و سعر كيلو اللحم الصغير يكون بين 280 و480 جنيها.

اللحم الضأن يكون سعر كيلو اللحم الضأن بدون عظم يتراوح ما بين 280 و500 جنيه واللحم الضأن بعظم بين 280 و460 جنيها.

اللحم البتلو سعر كيلو اللحم البتلو بعظم يتراوح بين 275 و500 جنيه.

توقعات بانخفاض اسعار اللحوم في مصر

توقع نقيب الزراعيين أن يشهد سوق اللحوم انخفاضًا إضافيًا في الأسعار قبل اقتراب شهر رمضان وذلك بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، نتيجة للاتفاقية بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة ومن المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تصل إلى 20٪ وأن تتراوح أسعار اللحوم البقرية المستوردة بين 170 و230 جنيهًا للكيلو كما تدل التوقعات علي استقرار وانخفاض أسعار اللحوم في مصر مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي ويعزز التوقعات الإيجابية لشهر رمضان 2024.