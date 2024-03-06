مسلسلات وأفلام وكل اللي بتدور عليه في مكان واحد هتلاقيه.. تردد mbc مصر الجديد 2024 على النايل سات.. أضبطها دلوقتي وهتشوف كل جديد وحصرى!!

يبحث العديد من المتابعين عن التردد الجديد لقنواتهم المفضلة ومن بين هذه القنوات تبرز MBC مصر كواحدة من أبرز القنوات التي يفضلها جمهورًا واسعًا في كل مكان من حولنا، وهذا من اجل الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل حيث يوفر التردد الجديد جودة صورة وصوت أكثر وضوحًا من القديم وفي السطور التالية سوف نقدم لكم كل ما يخص تردد mbc مصر الجديد 2024.

تردد mbc مصر الجديد 2024

يمكنك ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك للقمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

عامل الاستقطاب: عمودي.

الدرجة: 8 درجات غربًا.

و من خلال إدخال هذه البيانات على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبط التردد بدقة والتمتع بمشاهدة القناة المفضلة لديك بجودة عالية واستقبال مستقر و تلك البيانات تساعد في ضمان استقبال القناة بكفاءة وثبات دون تشويش.

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