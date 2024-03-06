الكفتة الكدابة من غير لحمة او فراخ ستكون وجبتك الاقتصادية المفضلة على مائدة رمضان

تعتبر الكفتة من الأطباق الشهية والمحبوبة حيث تعد اللحمة أو الدجاج المكون الرئيسي في تحضيرها التقليدي ومع ذلك، فإن هناك توجهاً متزايداً نحو تناول وجبات نباتية أو خالية من اللحوم، سواء لأسباب صحية أو بيئية أو من أجل التوفير ويبحث العديد من الأشخاص عن بدائل لذيذة ومبتكرة للكفتة التقليدية، تكون خالية من اللحمة أو الفراخ، وتحافظ في الوقت نفسه على نكهتها الشهية وقيمتها الغذائية.

مكونات الكفتة الكدابة

كوب ونصف من العدس البني

كوب من الأرز الأبيض

ربع كوب من فول الصويا منقوع

بصلة كبيرة مبشورة

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

½ ملعقة صغيرة من الكمون

½ ملعقة صغيرة من البابريكا

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

½ ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة

3 ملاعق كبيرة من زيت نباتي

خطوات تحضير الكفتة الكدابة

يُنقع العدس في الماء لمدة 4 ساعات على الأقل. يُغسل العدس المنقوع ويُوضع في قدر مع ماء كافٍ ويُترك على نار متوسطة حتى ينضج. يُغسل الأرز ويُوضع في قدر مع ماء كافٍ ويُترك على نار متوسطة حتى ينضج. يُفرم العدس، الأرز، فول الصويا، البصل، الكزبرة، البقدونس في محضرة الطعام أو الكبة. تُخلط جميع المكونات المطحونة في وعاء كبير مع الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكزبرة الجافة، بهارات الكفتة، زيت نباتي. تُشكل العجينة على شكل أصابع أو كرات. تُقلى الكفتة في زيت غزير على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون. : تُقدم الكفتة الكدابة ساخنة مع سلطة الطماطم أو سلطة الخضار أو مع صلصة الطماطم.

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