هنا رابط تسجيل دعم ريف 𝐫𝐞𝐞𝐟.𝐠𝐨𝐯.𝐬𝐚 الجديد للحصول على الدعم وزيادة انتاج مشروعك

يعد تسجيل دعم ريف من أهم البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السُّعُودية لصغار المزارعين ومربي الماشية بهدف زيادة الإنتاج ورفع الجودة وبالتالي المشاركة الجادة والفعالة في التنمية ودفع عجلة الإنتاج، ويمكن لمن استوفي شروط البرنامج التقديم على الدعم عبر منصة ريف بخطوات سنبينها من خلال تقريرنا، كما سنبين الفئات التي حددها البرنامج وخصها بالدعم ليكون البرنامج أكثر وضوحا في تحديد هدفة ووضع الدعم في موضعه.

رابط تسجيل دعم ريف

توفر الحكومة منصة خاصة بالدعم الريفي، تمكن جميع المستفيدين من الدعم من الحصول على جميع الخِدْمَات التي توفر لهم الدعم بصور بسيطة وسهلة، حيث يتاح للمستفيد التقديم على الدعم من خلالها والاستعلام عن الدعم ومراجعة أهلية استحقاقه وتقديم الشكاوى وعرض الاقتراحات إلى غير ذلك من الخِدْمَات التي تجعل الدعم اكثر فائدة، ويمكن الدخول على المنصة عبر الرابط التالي: 𝐫𝐞𝐞𝐟.𝐠𝐨𝐯.𝐬𝐚.

استعلام عن دعم ريف عن طريق النفاذ الوطني

استعلم عن دعم ريف عبر المنصة الخاصة بالدعم من خلال الرابط المذكور أعلاه باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة دعم ريف من الرابط أعلاه. اختر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. من الصفحة الرئيسة اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية. انقر على أيقونة طلب الدعم. ادخل البيانات المطلوبة ثم اضغط التالي. تظهر لك بيانات الاستعلام عن تفاصيل الدعم الخاص بك.

تسجيل دخول ريف للاسر المنتجة

يمكنك التقديم على دعم ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة من الرابط المذكور أعلاه. اضغط من الصفحة الرئيسة على تسجيل. أدخل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، ثم كلمة المرور. ومن ثم قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يظهر أمامك البرامج المتاحة في دعم التنمية الريفية. اختر البرنامج المناسب ثم اضغط على أيقونة تقديم. اكتب البينات المتعلقة بالمتقدم والبيانات المتعلقة بالمشروع.

وبهذا تكون قدمت في الدعم الريفي وسيتم مراسلتك بعد الانتهاء من المراجعة، لكن عليك أن تراجع شروط البرنامج جيدا قبل الدخول على رابط تسجيل دعم ريف.