“مُتــــاح هُنــــا“ رابط منصة الدعم المباشر لتتبع الطلب 2024 في المغرب

يبحث الكثير من مواطني المملكة المغربية عن السبب الحقيقي في رفض طلب الإستفادة المقدم لشهر مارس من خلال منصة الدعم المباشر الإجتماعي للأسرة المغربية الذي تقدمه حكومة المملكة المغربية للرفع من مستوى المعيشي للأفراد وتحسين الظروف المعيشية والحد من البطالة في ظل الظروف الإقتصادية، لذلك يسعى المواطنين لمعرفة السبب وراء الرفض وكيفية معرفة أنهم مقبولون في الدعم المقدم من الحكومة عن طريق منصة الدعم المباشر. ونبين فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتم عملية تعقب طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

تتبع طلب الدعم الاجتماعي المباشر

لكي يتمكن المواطن من معرفة قبوله في الدعم لابد من تتبع طلب الدعم الاجتماعي المباشر وذلك عن طريق الدخول الى بوابة الدعم المباشر الإجتماعي وتقوم الجهات المختصة بإرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب بابلاغه بقبول طلب الدعم أو رفضه وذلك خلال 30 يوما كحد اقصى من تاريخ إيداع الطلب.

شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

قامت منصة الدعم المباشر والجهات المختصة بتحديد بعد الشروط التي يجب توافرها في من يحق لهم الاستفادة من الدعم المقدم نوضحها في السطور التالية:

أولا: أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل الأراضي المغربية.

ثانياً: أن لا يتخطى الدخل الشهري للأسره 3000 درهم مغربي.

ثالثا: ألا يكون لدى الأسرة الطالبة للدعم أي عقارات أو أراضي ذات قيمة.

رابعا: عدم استفادة الأسرة الطالبة للدعم من أي البرامج التي تم منحها من الدوله سابقا.

خامسا: لابد أن تكون الأسره الطالبه للدعم لديها أطفال وألا يتجاوز عمر الأطفال 18 سنه.

سادسا: أن يكون الاطفال تم تسجيلهم في أحد المدارس.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

حتى تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة يوجد بعض الخطوات لابد من اتباعها نوضحها فيما يلى: