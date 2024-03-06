“هُنـــا“ أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية عقود 6000 درجه في المثنى 2024 بالعراق

قامت وزارة التربية خلال مؤتمر صحفي بحضور شخصيات رسمية ورموز إعلاميه وحضور اللجان الخاصة بالفرز ولجان التدقيق الإلكتروني بالكشف عن أسماء المتقدمين على عقود وزارة التربية بها 6000 درجه كما قامت خلال المؤتمر الصحفي بالإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم استبعادهم والذين تم قبولهم والإحتياط.

مديريه تربيه المثني

بعد انتهائها من عملية الفرز والتدقيق الإلكتروني قامت مديرية تربية المثني بالإعلان عن الأسماء الذين تم قبولهم من المتقدمين لعقود 6000 درجة، كما اتاحت أنه يمكن للمتقدمين معرفة جميع التفاصيل الخاصة بأسماء المتقدمين عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، ونوضح الخطوات فيما يلي:

اولا: الولوج إلى المنصة الالكترونية الخاصة بالمديرية.

ثانيا: الضغط على استعلام وإدخال الإسم الخاص بالمتقدم كاملا.

ثالثا: بعد ذلك ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

المفاضله المعتمده لإختيار الأسماء

تقوم وزارة التربية بالمفاضلة بين جميع المتقدمين بناء على مجموع النقاط الحاصل عليها المتقدمين وفق بعض الاشتراطات التي قامت بها وزارة التربية ونوضحها فيما يلي:

التقدير لخريج البكالوريوس والدبلوم

امتياز : 25 نقطه

جيد جدا : 20 نقطه

جيد : 15 نقطه

متوسط : 10 نقاط

مقبول: خمس نقاط

سنوات التخرج

2023 2022 : نقطه واحده

2022 2021 : نقطتان

2021 2020 : ثلاثه نقاط

2020 2019 : اربعه نقاط

2019 2018 : فما اقل خمسه نقاط

الزوجية