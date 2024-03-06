اوعى تخليه في بيتك مهما حصل .. تحذير الحكومة المواطنين من وجود “أجهزة تقوية الشبكة” + كيفية الحصول عليها .. ماتدخلهوش بيتك

في حيز سلامة استخدام الخدمات الخاصة بالاتصالات قامت الحكومة في مصر بإطلاق العديد من الأمور التي تهم جميع المواطنين الذين يقومون بشراء أجهزة تقوية الشبكة التي ليس مصرح بها، كذلك أنها قامت بالتشديد على أن استخدام هذه الأجهزة بغير ترخيص سيقوم بتعريض الأشخاص إلى عقوبات مالية وأيضا عقوبات من الممكن أن تبلغ للحبس ومن ثم تقوم الحكومة في مصر بالسعي عن طريق تلك التوضيحات لدعم الحماية الخاصة بالمواطنين من المخاطر المرتبطة باستخدام تلك الأجهزة وضمان كفاءة الخدمات الخاصة بالاتصالات بجميع أرجاء البلاد.

أجهزة تقوية الشبكة

في الحقيقة أن تلك الأجهزة تقوم بالعمل على تقوية الإشارة الخاصة بشبكات الاتصالات إن كانت الشبكات الخاصة بالهواتف الجوالة، وكذلك شبكات الإنترنت، كذلك أن مخاطر استخدام أجهزة تقوية الشبكة غير مصرح بها تقوم بعرقلة كفاءة الخدمة، فقد تؤدي لازدواجية الترددات وذلك يقوم بالتأثير على تحسين الخدمة لجميع الأشخاص الذين يستخدمون الشبكة بالمنطقة، كذلك أنها تمثل خطر كبير للغاية على الأمن القومي، هذا بالإضافة إلى أنها تقوم بالتأثير على صحة الإنسان إذ

إنه من الممكن أن يخرج من تلك الأجهزة إشعاع يقوم بإضرار صحته.

كيف يمكنني الحصول على جهاز تقوية شبكة مرخص

من الممكن أن تقوم بالحصول على جهاز تقوية شبكة مرخص من خلال الخطوات التالية: