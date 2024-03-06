الشركة هتروق عليك… فودافون تقدم تعويضات للعملاء بسبب العطلة المفاجئ وانقطاع الخدمة

فودافون تقدم تعويضات للعملاء بسبب العطلة المفاجئ، لقد حدث بالأمس مشكلة كبير في شبكة الاتصالات الشهير فودافون وتم قطع الاتصال بسبب عدم التقاط الشبكة على جميع الأجهزة على مستوى الجمهورية، مما تسبب هذا العطل في حدوث مشاكل كبيرة وبدأ العملاء يقدمون الشكاوى ويناشدون الشركة عن طريق مشاركة بعض المنشورات من الشبكات الأخرى.

وبدأت وقتها تتحرك الشركة لسرعة إنهاء هذا العطل الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة واثار غضب ملايين العملاء وخاصةً أن ما حدث كان مفاجئ دون أي ابلغ سابقاً، وعلى هذا الأساس بدأ الشركة تتحرك وتبذل جهد لكي تعود الشبكة بكامل طاقتها، ترقبوا معنا لمعرفة المزيد حول الرائج الآن فودافون تقدم تعويضات للعملاء بسبب العطلة المفاجئ.

فودافون تقدم تعويضات للعملاء بسبب العطلة المفاجئ

العطل المفاجئ الذي ضرب شبكة فودافون وتعطيل المكالمات والدخول على الانترنت حدث بالأمس الثلاثاء الموافق 5 من مارس 2024، واستمر العطلة لعدة ساعات وهذا ما أغضب الكثير من العملاء المشتركين، وشفت الشركة أن هناك عطل فني ضرب الشبكة غير محسوب له ونتج ذلك عن تأثير شبكات الاتصالات الجيل الرابع وقد قام الجهاز الفني بحل المشكلة وعودة الخدمة مرة أخرى وبشكل أفضل ولذلك أعلنت عن تعويضات للمتضررين من هذا العطل.

ما هي تعويضات شركة فودافون للعملاء

قامت شركة فودافون بسرعة حل العطلة الفني الذي تسبب في تعطل الشبكة، وبعدها بدأت في إرسال رسائل نصية للعملاء بتعويضها بالانترنت والدقائق عما حدث، ومن الرسائل التي أرسلتها الشركة كما يلي

عميلنا العزيز نعتذر عن العطل في بعض خدمات الجيل الرابع وحرصاً منا على رضاكم بنقدملك نت ومكالمات لمدة 24 ساعة بحد اقصى 500 وحدة أو 5 جيجا موبايل لمدة 3 أيام والحصول عليها اتصل على * 206#.