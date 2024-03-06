تحديث.. تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد toyor baby لمشاهدة جميع البرامج والاغاني الجميلة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد من أجل تحميل القناة على الرسيفر ومشاهدة المحتوى الممتع الذي تقدمه لكافة أعمار الأطفال من أجل تعليمهم واستمتاعهم بالاغاني والكرتون والبرامج التعليمية كما يمكن ضبط هذه القناة بكل سهولة على الرسيفر من خلال ريموت الكنترول سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات أو سهيل سات.

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد

هناك تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11274

معدل استقطاب عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات يمكن من خلاله تحميلها على شاشة التلفزيون وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11396

معامل استقطاب يكون عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾

جودة القناة HD

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي سهيل سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي على القمر الصناعي سهيل سات لتحميلها على الرسيفر بكل سهولة وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11315

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي على الرسيفر

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط قناة طيور بيبي على الرسيفر ومشاهدة محتوى الأطفال لكافة الأعمار بكل سهولة وهذه الخطوات تكون كالآتي