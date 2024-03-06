بشرى سارة الحجز بدأ والخبر الحزين رفع أسعار شقق جنة الطرح الجديد بهذه القيم شوف وصلت كام

صرحت وزارة الإسكان بأنه تم رفع أسعار شقق جنة في الطرح الأخير عن الطرح السابق، وقد تم طرح 240 وحدة سكنية في مشروع جنة بمدينة السادس من أكتوبر من قبل وزارة الإسكان التي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأحد الماضي، وقد يأتي هذا الطرح كمرحلة تكميلية للمتقدمين على المرحلة الثامنة التي تم طرحها في 15 يناير 2023 والذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، وسنوضح لكم خلال مقالنا قيمة زيادة أسعار شقق جنة، فتابعونا.

رفع أسعار شقق جنة

يعتبر الكثيرون الحصول على وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر فرصة مميزة نظرًا للأحياء الراقية والخدمات المميزة المتوفرة فيها، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية فاخرة بأسعار ميسرة، وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين حيث تم إنشاء مشروع جنة أكتوبر في موقع متميز بقلب المدينة.

وقد تبين من خلال كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها وجود زيادة في أسعار الوحدات مقارنة بالطرح السابق حيث تم تحديد هذا الطرح للأشخاص الذين سددوا جدية الحجز في الطرح السابق ولم يقوم بسحبه وذلك لجميع الوحدات وسيتم طرح 840 شقة في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وقد تم زيادة سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع جنة إلى 11070 جنيه بدلًا من 9580 جنيه مما أدى إلى زيادة فارق السعر بمقدار 1490 جنيه في المتر.

موقع مشروع جنة أكتوبر

يقع مشروع جنة في التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر ويبعد عن مول العرب مسافة 10 دقائق فقط، كما يتمتع بموقع متميز بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو، ويحدها العديد من المشاريع الهامة مثل أرض جامعة القاهرة من الجهة الشرقية، وبيت الوطن من الجهة الشمالية، ونادي الصيد المصري من الجهة الجنوبية، وكومباوند آي سيتي من الجهة الغربية.