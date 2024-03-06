موعد نزول دعم ريف شهر مارس 2024 والشروط المطلوبة للاستفادة

موعد نزول دعم ريف شهر مارس 2024 الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين من المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية دعم نقدي ضمن منظومة المساعدة ريف، ويأتي هذا في إطار تطوير المناطق الريفية وتعزيز نمو الزراعة وتحسين ظروف معيشة الآلاف من الأسر في ظل حالة التدهور الاقتصادي الواضح والملحوظ الناتج عن عدة حروب في بعض الدول

تهتم الحكومة السعودية بالجانب الانسانية وتبذل أقصى الجهد لتقديم المساعدات المالية، ولذلك تم تخصيص مبلغ مالي شهري يحصل عليه المزارعين ذات المشاريع الصغير لتخفيف العبء عنهم، كما تم وضع الشروط اللازمة للتسجيل وسوف نتعرف عليها في الفقرات التالية، والآن تابعوا معنا ونتعرف سوياً على موعد موعد نزول دعم ريف شهر مارس 2024.

موعد نزول دعم ريف شهر مارس 2024

يتم نزول مستحقات دعم ريف لحسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي ، ونظراً بأن بداية شهر مارس الجاري عطلة الاسبوع الرسمية ليومي الجمعة والسبت، لقد بدأت عمليات الإيداع وصرف المستحقات بدايةً من يوم الأحد الموافق 3 من مارس 2024 على ان تستمر عملية الصرف حتى الغد الخميس الموافق 7 من مارس 2024، ومن يواجه أي مشكلة في عملية الصرف يمكنكم الاستعلام الكتروني بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي عند الضغط على هذا الرابط ريف و ثم النقر على ابدأ بطلب الدعم وسجل البيانات والنقر على استعلام.

شروط الاستفادة من دعم ريف السعودي