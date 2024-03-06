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تحركات جديدة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.. عيار 21 كام في محلات الصاغة

يس خالدمنذ ساعة واحدة
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بعد التحركات المسائية أمس الثلاثاء 5 من مارس الجاري، بدأت الكثير من الأشخاص يكثفون البحث عن الأسعار الجديدة وما هي حقيقة الأخبار المتداولة حول صعود الذهب لأعلى المستويات الفترة القادمة، وخاصةً أن هناك أشخاص يعيشون في صدمة كبيرة لأنهم قاموا باستثمار أموالها في شراء الذهب والسبائك خوفاً من فقد المال، وبعد فترة قصيرة من الشراء بدأت الأسعار تنهار وتصل إلى أقل المستويات مثل سنة 2023، وفي تلك الحالة تكون الخسائر عليهم كبيرة، وفي نفس الوقت هناك بعض الأشخاص تنتظر إلى تراجع الأسعار أكثر من ذلك لشراء الذهب، تابعوا معنا وسوف ننشر لكم عبر التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والمزيد من التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع نهاية التعاملات المسائي ليوم الثلاثاء 5 مارس، وحيث تستقر الأسعار اليوم وتسجل التالي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
سعر جرام الذهب عيار 24للبيع 3348.5 جنيهً والشراء 3291 جنيه.
جرام الذهب عيار 212930 جنيها للبيع، و 2880 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب عيار 18للبيع 2511.4 جنيهً و للشراء 2468.5 جنيه
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14البيع 1958.9 جنيه للشراء 1925.4
سجل سعر الجنيه الذهبالبيع يكون نحو 23440 جنيه  وسجل سعر الشراء  23040

حقيقة ارتفاع أسعار الذهب مجدداً

يعيش الكثبر من الأشخاص في حالة بين التوقعات والحقيقة بسبب أسعار الذهب التي تراجعت بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة عالمياً ومحلياً في محلات الصاغة، حيث تراجع سعر الذهب لعيار 21 لأكثر من الف جنيه في أقل من شهر، وفي تلك المدة قد كسب الكثير وخسر الكثير لأن هناك من قاموا ببيع الذهب تلك الفترة التي وصل فيها جرام الذهب 4000 جنيه وخسر من قام بالشراء وتراجع بعدها أسعار، وأن الحقيقة حول زيادة وقفزة الذهب مرة أخرى لا يمكن توقعها لأنها بورصة والاسعار متغيرة على مدار الساعة ولا أحد يعلم ما الذي يحدث.

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يس خالدمنذ ساعة واحدة
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