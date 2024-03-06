تحركات جديدة .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.. عيار 21 كام في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 بعد التحركات المسائية أمس الثلاثاء 5 من مارس الجاري، بدأت الكثير من الأشخاص يكثفون البحث عن الأسعار الجديدة وما هي حقيقة الأخبار المتداولة حول صعود الذهب لأعلى المستويات الفترة القادمة، وخاصةً أن هناك أشخاص يعيشون في صدمة كبيرة لأنهم قاموا باستثمار أموالها في شراء الذهب والسبائك خوفاً من فقد المال، وبعد فترة قصيرة من الشراء بدأت الأسعار تنهار وتصل إلى أقل المستويات مثل سنة 2023، وفي تلك الحالة تكون الخسائر عليهم كبيرة، وفي نفس الوقت هناك بعض الأشخاص تنتظر إلى تراجع الأسعار أكثر من ذلك لشراء الذهب، تابعوا معنا وسوف ننشر لكم عبر التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والمزيد من التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع نهاية التعاملات المسائي ليوم الثلاثاء 5 مارس، وحيث تستقر الأسعار اليوم وتسجل التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع 3348.5 جنيهً والشراء 3291 جنيه. جرام الذهب عيار 21 2930 جنيها للبيع، و 2880 جنيه للشراء سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 2511.4 جنيهً و للشراء 2468.5 جنيه كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 البيع 1958.9 جنيه للشراء 1925.4 سجل سعر الجنيه الذهب البيع يكون نحو 23440 جنيه وسجل سعر الشراء 23040

حقيقة ارتفاع أسعار الذهب مجدداً

يعيش الكثبر من الأشخاص في حالة بين التوقعات والحقيقة بسبب أسعار الذهب التي تراجعت بشكل ملحوظ الآونة الأخيرة عالمياً ومحلياً في محلات الصاغة، حيث تراجع سعر الذهب لعيار 21 لأكثر من الف جنيه في أقل من شهر، وفي تلك المدة قد كسب الكثير وخسر الكثير لأن هناك من قاموا ببيع الذهب تلك الفترة التي وصل فيها جرام الذهب 4000 جنيه وخسر من قام بالشراء وتراجع بعدها أسعار، وأن الحقيقة حول زيادة وقفزة الذهب مرة أخرى لا يمكن توقعها لأنها بورصة والاسعار متغيرة على مدار الساعة ولا أحد يعلم ما الذي يحدث.