“بداية من 5 جنية”اسعار زينة رمضان 2024 في مصر اليوم الثلاثاء 6 مارس في جميع المحلات والاسواق

يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة بعد اقتراب حلول شهر رمضان المبارك عن اسعار زينة رمضان 2024 في مصر من أجل تزيين الشوارع والمنازل لنشر البهجة والسرور بقدوم ذلك الشهر على أنها عادات متوارثة منذ القدم، كما تختلف أسعار هذه الزينة في مصر على حسب عدة عوامل منها اختلاف المكان أو جودة المنتج أو حجمه وغيرها.

اسعار زينة رمضان 2024 في مصر

هناك أسعار مختلفة لاسعار زينة رمضان 2024 في مصر والتي تختلف على حسب جودة الزينة ومكان الشراء وهذه الأسعار تتمثل في الآتي

تبدأ سعر زينة الهلال والنجمة في مصر من خمسة جنيه إلى 100 جنيه ويختلف السعر حسب النوع والحجم.

سعر الفوانيس في مصر يبدأ من 10 إلى 500 جنيه.

كما أن سعر الزينة الورقية تبدأ من 2 إلى 50 جنيه.

سعر الاضاءات الصغيرة تبدأ من 10 إلى 200 جنيه.

تراوحت أسعار الديكورات الخشبية الرمضانية بكافة أشكالها وأنواعها المميزة ما بين 20 إلى 500 جنيه.

فروع الزينة طول 3 متر تراوح سعرها ما بين 35 إلى 50 جنيه.

سعر ستارة الهلال والنجمة المضيئة يصل سعرها إلى 280 جنيه.

فروع الزينة الورقية طول أربعة أمتار يصل سعرها إلى 25 جنيه.

أنواع زينة رمضان

توجد العديد من أنواع زينة رمضان المميزة التي يتم استخدامها في ذلك شهر لكي توحي بالبهجة في مثل ذلك الشهر وهذه الأنواع تتمثل في الآتي