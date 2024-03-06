مراجعة هاتف نوكيا Nokia G11 Plus: هاتف ذكي متين وموثوق به

هاتف نوكيا Nokia G11 Plus هو أحدث إصدار من شركة نوكيا في سلسلة هواتفها الذكية الاقتصادية، يعتبر هذا الهاتف خيارا جيدا لمن يبحثون عن هاتف ذكي بسيط ومتعدد الإستخدامات ويوفر أداء مقبول وعمر بطارية طويل، في هذا المقال، نستعرض مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G11 Plus

الشاشة 6.52 بوصة، IPS LCD، 90 هرتز، 720 x 1600 بكسل الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (عمق) الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل المعالج Unisoc T606 (8 أنوية) الذاكرة العشوائية 3 أو 4 جيجابايت سعة التخزين 32 أو 64 جيجابايت (قابلة للتوسيع بواسطة بطاقة microSD) البطارية 5000 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) الشحن 10 واط (سلكي) نظام التشغيل أندرويد 12 (قابل للترقية إلى أندرويد 13) الألوان أزرق البحيرات، أسود فحمي السعر حوالي 130 يورو

المميزات

تصميم متين ومقاوم للماء والغبار (IP52).

شاشة كبيرة ومنحنية مع معدل تحديث عالي (90 هرتز) وسطوع جيد (400 نت).

كاميرا خلفية بدقة عالية (50 ميجابكسل) مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED.

بطارية ضخمة (5000 مللي أمبير) تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المتوسط.

نظام أندرويد نقي ومحدث مع تحديثات أمنية شهرية وترقيات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات.

دعم لشريحتي اتصال (نانو) واتصالات 4G وWi-Fi وبلوتوث وGPS وراديو FM ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

العيوب

دقة الشاشة منخفضة (720 بكسل) مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية.

المعالج ضعيف (Unisoc T606) ولا يدعم الألعاب الثقيلة أو التطبيقات المتطورة.

الكاميرا الأمامية منخفضة الدقة (8 ميجابكسل) ولا تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

عدم وجود مستشعر بصمة الإصبع أو ميزة الفتح بالتعرف على الوجه لزيادة الأمان.

عدم وجود دعم لتقنية NFC أو الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع.

هاتف نوكيا Nokia G11 Plus هو هاتف ذكي متواضع ومناسب لمن يريدون هاتفا بسيطا وموثوقا ويوفر عمر بطارية طويل، لا يتميز هذا الهاتف بأي ميزة خارقة أو مبتكرة، ولكنه يقدم ما يكفي من الأداء والمواصفات لتلبية احتياجات المستخدم العادي، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي رخيص ومتين ويعمل بنظام أندرويد نقي ومحدث، فقد يكون هاتف نوكيا Nokia G11 Plus خيارا جيدا لك.