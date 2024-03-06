مش هتلاقي أي عوائق لما تاخده .. رابط التقديم على “قروض صندوق الاسكان العراقي” 2024 + الشروط المطلوبة للتقديم .. هتشتري الشقة اللي بتحلم بيها

يقوم العديد من الأشخاص في العراق بالبحث عن رابط التقديم على قروض صندوق الاسكان العراقي للعام الجاري 2024م، وهذا لكي يحصلوا على سكن ملائم الذي يعتبر من حق المواطن، ومنها يقوم صندوق الإسكان بالسعي بالعراق لإتاحة مجموعة من الوحدات السكنية الملائمة للأشخاص، إذ إنه يقوم بتقديم قرض لهم للبناء وكذلك الشراء، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.

التقديم على قروض صندوق الاسكان العراق

هناك رابط إلكتروني يتم من خلاله التقديم على قروض صندوق الاسكان العراق بكل سهولة ويسر، حيث إنه يتم الاستفادة من قرض ملائم لشراء شقة سكنية، أو الاستفادة منه لبناء وحدة، إذ إنه قد تم فتح باب التسجيل منذ اليوم الذي كان موافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023م، ويكون التقديم مستمر حتى اليوم الذي سيكون موافق الخامس عشر من شهر أبريل القادم 2024م، ومن الجدير بالذكر أنه عليك الدخول هنا لكي تسجل.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

لكي يكون باستطاعة المواطنين العراقيين التقديم للاستفادة من هذا القرض لا بد من تواجد مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة من ضمنها ما يلي: