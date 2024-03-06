تكنولوجيا

 أوبو رينو 9 برو يحطم الأرقام القياسية ويتفوق على منافسيه بمواصفات خارقة وسعر مغري

bdalhadyمنذ 11 دقيقة
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يعد هاتف أوبو رينو 9 برو من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الأسواق، وهو يتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا ممتازة وبطارية ذات سعة عالية وشحن سريع، وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف.

مواصفات أوبو رينو 9 برو

الشبكاتيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس
الشريحةيدعم شريحتين من نوع نانو سيم
الأبعاد والوزن162.3×74.2×7.2 ملم، 174 جرام
المادةظهر وإطار بلاستيكي
الشاشةشاشة AMOLED منحنية من الأطراف بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080×2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+ ومليار لون وطبقة حماية Asahi Glass AGC DT-Star2
النظامأندرويد 13 مع واجهة ColorOS 13
المعالجمعالج ميدياتيك ديمنستي 8100 ماكس ثماني النواة بتقنية 5 نانومتر ومعالج رسومي مالي-جي 610 إم سي 6
الذاكرة256/512 جيجابايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.1 و16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5
الكاميرا الخلفيةكاميرا مزدوجة: الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX890 والثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الواسع، مع فلاش ليد
الكاميرا الأماميةكاميرا بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
الصوتمكبر صوت أحادي وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء ولا يوجد مدخل سماعات 3.5 ملم
الاتصالواي فاي a/b/g/n/ac/6، بلوتوث 5.3، NFC، GPS، USB Type-C
المستشعراتبصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة
البطاريةبطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط
الألوانالأسود، الأزرق، الأخضر
السعرحوالي 8000 جنيه مصري

المميزات

  • شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+ ومليار لون
  • معالج ميدياتيك ديمنستي 8100 ماكس ثماني النواة بتقنية 5 نانومتر
  • ذاكرة داخلية وعشوائية كبيرة من أنواع متطورة تصل إلى 512 جيجابايت و16 جيجابايت
  • كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX890 وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
  • بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط
  • دعم شبكات الجيل الخامس 5G
  • دعم خاصية الـ NFC

العيوب

  • ظهر وإطار بلاستيكي
  • مكبر صوت أحادي
  • لا يوجد مدخل سماعات 3.5 ملم
  • لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي
  • لا يوجد دعم للذاكرة الخارجية
  • لا يوجد مقاومة للماء والغبار
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bdalhadyمنذ 11 دقيقة
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