 أوبو رينو 9 برو يحطم الأرقام القياسية ويتفوق على منافسيه بمواصفات خارقة وسعر مغري

يعد هاتف أوبو رينو 9 برو من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو في الأسواق، وهو يتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا ممتازة وبطارية ذات سعة عالية وشحن سريع، وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف.

مواصفات أوبو رينو 9 برو

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس الشريحة يدعم شريحتين من نوع نانو سيم الأبعاد والوزن 162.3×74.2×7.2 ملم، 174 جرام المادة ظهر وإطار بلاستيكي الشاشة شاشة AMOLED منحنية من الأطراف بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080×2412 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+ ومليار لون وطبقة حماية Asahi Glass AGC DT-Star2 النظام أندرويد 13 مع واجهة ColorOS 13 المعالج معالج ميدياتيك ديمنستي 8100 ماكس ثماني النواة بتقنية 5 نانومتر ومعالج رسومي مالي-جي 610 إم سي 6 الذاكرة 256/512 جيجابايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.1 و16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة: الأولى بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX890 والثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الواسع، مع فلاش ليد الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الصوت مكبر صوت أحادي وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء ولا يوجد مدخل سماعات 3.5 ملم الاتصال واي فاي a/b/g/n/ac/6، بلوتوث 5.3، NFC، GPS، USB Type-C المستشعرات بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة البطارية بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط الألوان الأسود، الأزرق، الأخضر السعر حوالي 8000 جنيه مصري

المميزات

شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+ ومليار لون

معالج ميدياتيك ديمنستي 8100 ماكس ثماني النواة بتقنية 5 نانومتر

ذاكرة داخلية وعشوائية كبيرة من أنواع متطورة تصل إلى 512 جيجابايت و16 جيجابايت

كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX890 وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

دعم خاصية الـ NFC

العيوب