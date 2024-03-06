شعر بنفسجي و نعامتين وكلب.. رامز جاب من الأخر في رمضان 2024 على MBC مصر اعرف الموعد ومين الضحايا

رامز جاب من الأخر في رمضان 2024، لقد حسم رامز جلال الجدل الكبير الذي حدث الفترة الأخيرة بين مشاركته في السباق الرمضاني وخروجه من السباق الرمضاني، لقد عاش الكثير من متابعي رامز جلال وبرنامج المقالب حالة من الترقب والانتظار للإعلان عن البوستر الترويجي الأول للبرنامج، حيث انتشرت شائعات كثيرة أن رامز اعتذر عن المشاركة ولم يقدم مقلب جديد هذا العام وكان هناك حالة بين صدق أو لا تصدق

لكن الأمر القاطع هو إعلان النجم رامز جلال عن اسم البرنامج وبدأ الترويجي له، وحرص أن يتأخر في طرح البوستر من أجل تشويق الجمهور وهذا ما اعتاد عليه كل عام، واليوم نستعرض لكم تفاصيل وفكرة برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان 2024.

رامز جاب من الأخر في رمضان 2024

يعرض برنامج المقالب المميز الذي يقدمه رامز جلال عبر شبكة mbc مصر عقب اذان المغرب ويومياً طوال شهر رمضان، وتنطلق الحلقة الاولى يوم الاثنين 11 من مارس، ويعرض البرنامج في الساعة 12 مساءً على قناة mbc العراق وعبر منصة شاهد vip، لقد تم اعلان بوستر البرنامج الاول مساء الثلاثاء 5 مارس 2024 وحقق البوستر تفاعل كبير للغاية ونال إعجاب الجمهور لأنهم كانوا على موعد مع هذا البوستر منذ فترة طويلة خوقفاً من عدم المشاركة، حيث ظهر في البوستر رامز وهو ذات شعر بنفسجي ويجلس على كرسي الملك وبجانبه نعامتين وكلب وبعض الزواحف، ومن المتوقع أن فكرة المقلب تلك المرة جنونية وغير متوقعة تماماً.

ضحايا برنامج رامز جاب من الاخر 2024

هناك قائمة كبيرة من الضحايا سوف تظهر في مقلب رامز جاب من الآخر الذي يقدمه النجم رامز جلال والذي يتم عرضه يومياً في رمضان ومن أبرز لضحاياهم