” الفلاحين بيفرحوا “.. انخفاضاً ملحوظا في أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 / 3 /2024..ألحق أشتري قبل ما يغلى تانى
أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
تشهد الأسواق المصرية في الوقت الحالي حالة من الاستقرار في أسعار السلع المختلفة سواء كانت اسعار الاعلاف أو السلع الغذائية وقد لاحظ أن أسعار الأعلاف والذرة الصفراء قد شهدت انخفاضا ملحوظا وذلك مقارنة بمنتصف الشهر الماضي الذي زادت فيه أسعار الأعلاف إلى أعلى مستوياتها واليوم سنتعرف معا على أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم الاربعاء السادس من مارس فتابعونا.
أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
أن استقرار الأسعار في الأسواق يساعد بشكل كبير في التحسين من عملية البيع والشراء وذلك بسبب الأستقرار وعدم خوف التجار من الشراء، وقد شهدت أسعار الأعلاف استقرارا في الأيام الماضية، وهذا الأمر الذي تسبب في تراجع أسعار الأعلاف يوميا لتسجل اليوم الأربعاء 6 مارس 2024،الأسعار التالية:
- سجل أعلاف سوبر بادي نامي 21% حوالي 24200 جنيه لطن الواحد.
- بينما وصل سعر سوبر تسمين ناهي 19% للطن الواحد إلى 24950 جنيه.
- وقد سجل سعر سوبر تسمين نامي 21% سعر 25150 جنيه للطن الواحد.
- وقد وصل سعر سوبر تسمين بادي 23% إلى 25200 جنيه للطن.
- وسجل سوبر بادي 24 % سعر 26050 جنيه للطن الواحد.
سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 مارس 2024
أن الذرة الصفراء هي واحدة من أنواعها الأعلاف المستخدمة كغذاء للحيوانات وبعض الطيور وقد شهدت الذرة الصفراء اضطراب كبير في الأسعار وقد زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة لتستقر أسعارها مؤخرا في الأسواق ويأتي سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 كالتالي:
- وصل سعر طن الذرة الصفراء من النوع البرزيلي اليوم الي 11300 جنيه.
- بينما الطن من الذرة الأرجنتيني قد سجل نحو 11300 جنيه.
- وقد وصلت أسعار الذرة الصفراء التركي اليوم الي 11600 جنيه للطن.
- وسجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأوكراني اليوم الي نحو قيمة 10000 جنيه للطن.
- بينما سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني اليوم الي نحو قيمة 13600 جنيه للطن.