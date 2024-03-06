” الفلاحين بيفرحوا “.. انخفاضاً ملحوظا في أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 / 3 /2024..ألحق أشتري قبل ما يغلى تانى

تشهد الأسواق المصرية في الوقت الحالي حالة من الاستقرار في أسعار السلع المختلفة سواء كانت اسعار الاعلاف أو السلع الغذائية وقد لاحظ أن أسعار الأعلاف والذرة الصفراء قد شهدت انخفاضا ملحوظا وذلك مقارنة بمنتصف الشهر الماضي الذي زادت فيه أسعار الأعلاف إلى أعلى مستوياتها واليوم سنتعرف معا على أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم الاربعاء السادس من مارس فتابعونا.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

أن استقرار الأسعار في الأسواق يساعد بشكل كبير في التحسين من عملية البيع والشراء وذلك بسبب الأستقرار وعدم خوف التجار من الشراء، وقد شهدت أسعار الأعلاف استقرارا في الأيام الماضية، وهذا الأمر الذي تسبب في تراجع أسعار الأعلاف يوميا لتسجل اليوم الأربعاء 6 مارس 2024،الأسعار التالية:

سجل أعلاف سوبر بادي نامي 21% حوالي 24200 جنيه لطن الواحد.

بينما وصل سعر سوبر تسمين ناهي 19% للطن الواحد إلى 24950 جنيه.

وقد سجل سعر سوبر تسمين نامي 21% سعر 25150 جنيه للطن الواحد.

وقد وصل سعر سوبر تسمين بادي 23% إلى 25200 جنيه للطن.

وسجل سوبر بادي 24 % سعر 26050 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

أن الذرة الصفراء هي واحدة من أنواعها الأعلاف المستخدمة كغذاء للحيوانات وبعض الطيور وقد شهدت الذرة الصفراء اضطراب كبير في الأسعار وقد زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة لتستقر أسعارها مؤخرا في الأسواق ويأتي سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 كالتالي: