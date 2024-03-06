أوبو رينو 11: هاتف ذكي رائع ينافس أيفون بمواصفات عالية وسعر مناسب

يعتبر هاتف أوبو رينو 11 من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة أوبو الصينية في عام 2024، وهو ينتمي إلى سلسلة الرينو التي تتميز بتصميم أنيق وكاميرات متطورة وأداء قوي، يأتي هذا الهاتف بمواصفات مشابهة لهاتف أيفون، مثل الشاشة الأموليد المنحنية والمعالج الثماني النواة والكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، لكن بسعر أقل بكثير، فهل يستحق هذا الهاتف الاهتمام والشراء؟ وما هي أهم مميزاته وعيوبه؟ تابع معنا هذا المقال لتعرف الإجابة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 11

الشبكات GSM / HSPA / LTE / 5G الأبعاد 162.4 x 74.3 x 8 ملم الوزن 182 جرام الخامات البلاستيك الشاشة AMOLED، 6.7 بوصة، 1080 x 2412 بكسل، 120 هرتز، HDR10+ الحماية Asahi Glass AGC DT-Star2 الذاكرة 128/256 جيجابايت، 8/12 جيجابايت رام، microSDXC المعالج Mediatek Dimensity 7050 (6 نانو) الكاميرا الخلفية 50+32+8 ميجابكسل، فلاش LED، HDR، بانوراما الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل، HDR الفيديو 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/480fps، gyro-EIS الصوت مكبرات صوت ستيريو، لا يوجد منفذ 3.5 ملم الإتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، بلوتوث 5.3، GPS، NFC، IR Blaster، USB Type-C 2.0 المستشعرات بصمة الإصبع (تحت الشاشة)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة البطارية Li-Po 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة الشحن 67 واط سلكي، PD، QC3، 100% في 45 دقيقة الألوان أخضر موجي، رمادي صخري السعر حوالي 490 دولار أمريكي

المميزات

شاشة أموليد كبيرة ومنحنية ومشرقة وسلسة بمعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10+.

معالج قوي وموفر للطاقة من ميديا تيك يدعم شبكات الجيل الخامس.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية ومثبت بصري وكاميرا مخصصة للبورترية والزوم.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط والشحن العكسي.

نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14 المحسنة والمرنة.

تصميم أنيق وخفيف ومريح في اليد.

دعم خاصية الـ NFC والـ IR Blaster.

العيوب