” جنون في أسعار الدولار “.. أسعار العملات اليوم في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024 في بداية التعاملات

تسود حالة من الهدوء في الأيام الماضية في اسعار العملات سواء كانت الريال او الدولار أو الدينار واليورو وذلك مع انخفاضات ملحوظة في الأسعار مقارنة بمنتصف شهر فبراير الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العملات في السوق السوداء واليوم سنتعرف معا على اسعار العملات اليوم في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024 فتابعونا

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

السوق السوداء هي عبارة عن سوق يتم فيها تداول العملات بعيدا عن عين ومراقبة الجهات الرقابية والحكومية وتكون فيها أسعار العملات أكبر من الأسعار التي يتم اعتمادها في البنوك أو يعتمدها البنك المركزي وقد سجلت اليوم اسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:

دولار أمريكي جنيه مصري 1 دولار أمريكي 47.37جنيه مصري 5 دولار أمريكي 236.85جنيه مصري 10 دولار أمريكي 473.70جنيه مصري 25 دولار أمريكي 1,184.25جنيه مصري 50 دولار أمريكي 2,368.50جنيه مصري 100 دولار أمريكي 4,737 جنيه مصري

أسعار الريال في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

الريال وهي عملة المملكه العربيه السعوديه ويتم بيعها في السوق السوداء وشرائها بسعر يخالف الجهات الرسمية وقد وصل سعر الريال في السوق السوداء اليوم الاربعاء السادس من مارس ما يلي:

الريال السعودي جنيه مصري 1 ريال سعودي 12.63 جنيه مصري 5 ريال سعودي 63.15 جنيه مصري 10 ريال سعودي 126.30 جنيه مصري 25 ريال سعودي 315.75 جنيه مصري 50 ريال سعودي 631.50 جنيه مصري 100 ريال سعودي 1,263 جنيه مصري

أسعار اليورو في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

اليورو هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو والتي تتكون من 19 دولة لا يعتبر اليورو عملة من العملات القوية في الاتحاد الأوروبي وتشهد السوق السوداء استقرارا في أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري وقد سجل اليورو في السوق السوداء الاسعار التالية: