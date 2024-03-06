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” جنون في أسعار الدولار “.. أسعار العملات اليوم في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024 في بداية التعاملات

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

Ahmed Elsayedمنذ 16 دقيقة
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تسود حالة من الهدوء في الأيام الماضية في اسعار العملات سواء كانت الريال او الدولار أو الدينار واليورو وذلك مع انخفاضات ملحوظة في الأسعار مقارنة بمنتصف شهر فبراير الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العملات في السوق السوداء واليوم سنتعرف معا على اسعار العملات اليوم في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024 فتابعونا 

أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

السوق السوداء هي عبارة عن سوق يتم فيها تداول العملات بعيدا عن عين ومراقبة الجهات الرقابية والحكومية وتكون فيها أسعار العملات أكبر من الأسعار التي يتم اعتمادها في البنوك أو يعتمدها البنك المركزي وقد سجلت اليوم اسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي: 

دولار أمريكي جنيه مصري 
1 دولار أمريكي47.37جنيه مصري
5 دولار أمريكي236.85جنيه مصري
10 دولار أمريكي473.70جنيه مصري
25 دولار أمريكي1,184.25جنيه مصري
50 دولار أمريكي2,368.50جنيه مصري
100 دولار أمريكي4,737 جنيه مصري

أسعار الريال في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

الريال وهي عملة المملكه العربيه السعوديه ويتم بيعها في السوق السوداء وشرائها بسعر يخالف الجهات الرسمية وقد وصل سعر الريال في السوق السوداء اليوم الاربعاء السادس من مارس ما يلي: 

الريال السعوديجنيه مصري 
1 ريال سعودي 12.63 جنيه مصري
5 ريال سعودي 63.15 جنيه مصري
10 ريال سعودي 126.30 جنيه مصري
25 ريال سعودي 315.75 جنيه مصري
50 ريال سعودي 631.50 جنيه مصري
100 ريال سعودي 1,263 جنيه مصري

أسعار اليورو في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 / مارس / 2024

أسعار الدولار

اليورو هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو والتي تتكون من 19 دولة لا يعتبر اليورو عملة من العملات القوية في الاتحاد الأوروبي وتشهد السوق السوداء استقرارا في أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري وقد سجل اليورو في السوق السوداء الاسعار التالية: 

اليوروجنيه مصري 
1 يورو51.41جنيه مصري
5 يورو257.05جنيه مصري
10 يورو514.10جنيه مصري
25 يورو1,285.25جنيه مصري
50 يورو2,570.50جنيه مصري
100 يورو5,141جنيه مصري

 

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Ahmed Elsayedمنذ 16 دقيقة
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