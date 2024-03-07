بفائده 13%.. تفاصيل شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024 بعد اتفاقية راس الحكمة

يعتني المواطنين بمصر بالتعرف على كافة التفاصيل التي تخص شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذا البنك أوضح أن هناك تغيير بالعائد على شهادة الادخار البلاتينية، وبين أن ذلك العائد يكون متغير وهذا يأتي بالتزامن مع القرار الخاص بالبنك المركزي الذي يرتبط بسعر الفائدة، وكما نعلم أن شهاده الادخار تقوم باحتلال صدارة عناية القراء بمحركات البحث جوجل، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024

يظل المواطنين يتساءلون عن شهادات البنك الاهلي الجديدة 2024، فمن المعروف أن التعديل الخاص بمعدل العائد بشهادة الادخار البلاتينية يكون 21.5%، وذلك بعد أن كانت 19:5%، وهذا بزيادة 2% وتعتبر تلك الشهادة التي يكون عائدها متغير الأكثر ارتباطًا بالقرار الخاص بالبنك المركزي، وذلك يرجع لأنها مرتبطة بالسعر الخاص بإيداعه، ومن الجدير بالذكر أنه تبلغ فترة الادخار في تلك الشهادة حتى ثلاثة أعوام، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم الاستثمار فيها حتى هذا الوقت ويبلغ أقل حد لشراء تلك الشهادة حتى 1000 جنيه مصري، وأيضا مضاعفاتها ويصرف العائد بشكل شهري، كما أن من ضمن شهادات البنك أيضًا شهاده ادخار أمان المصريين 2024، فالاستثمار بها يكون حتى ثلاثة أعوام وذلك بعائد 13% وليس من الممكن الاقتراض بضمان تلك الشهادات كذلك أن أقصى حد للاستثمار بتلك الشهادة يبلغ حتى 2500 جنيه مصري.

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتدرج 2024

من الممكن للشخص أن يستثمر في تلك الشهادة حتى ثلاثة أعوام، كذلك أن أقل حد لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، كما يبلغ في أول سنة حتى 22% وفي ثاني سنة حتى 18%، وفي ثالث سنة حتى 16%.

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