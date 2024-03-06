قناة Majid Kids نزل تردد قناة ماجد الجديد أطفال 2024 وعيش اللحظة بدون انقطاع مع الصغار

تعتبر قناة ماجد أطفال من أهم القنوات الفضائية التي برزت في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن القناة لها دور كبير في نقل العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى أن تقديمها لمحتوى مميز وملائم لشريحة كبيرة من الصغار، ويمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد أطفال 2024 النايل سات

يمكن وبكل سهولة استقبال قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي النايل سات، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو 11411.

معدل ترميز قناة ماجد أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة ماجد أطفال يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترد قناة ماجد أطفال 2024 عرب سات

ويمكن كذلك استقبال قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه: –

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد يكون 11804.

معدل ترميز قناة ماجد أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة ماجد أطفال فهو أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات استقبال قناة ماجد أطفال على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة ماجد أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-