ما هو رقم حساب المواطن ؟ الجديد للاستفسار عن الدعم المجاني 1446- 1445

ما هو رقم حساب المواطن الجديد ؟ الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين الذين يدخلون تحت دائرة المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن المجاني، الذي يمنح شهرياً لكل شخص تنطبق عليه شروط البرنامج، يصرف هذا الدعم نقدي في حساب المستفيدين، فهناك بعض الحالات التي تحرم من هذا الدعم نتيجة اختلاف شرط من شروط حساب المواطن تؤدي إلى تعطل نزول الدفعة الجديدة في حساباتهم، لهذا يلجأ هؤلاء إلى التواصل مع فريق دعم برنامج حساب المواطن، حيث هناك أكثر من طريقة للتواصل مع فريق دعم حساب المواطن.

ما هو رقم حساب المواطن ؟ الجديد بعد التحديث

مع التحديثات الجديدة في برنامج الدعم لحساب المواطن وزيادة المبالغ المالية المستحقة لكل شخص ينطبق عليه معايير وشروط الدعم، حدث البرنامج آليات التواصل مع فريق دعم حساب المواطن، تضمنت هذه الآليات كل من التالي:

الرقم الموحد لحساب المواطن 19912.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa.

خدمة المستفيدين في حساب المواطن citizen_care@.

خدمة صوتك مسموع طوال اليوم.

كم مبلغ حساب المواطن بعد الزيادة الجديدة

بعد الزيادة الجديدة التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين تماشياً مع الزيادات الأخيرة في حساب المواطن فقد أقر البرنامج الدعم كالتالي:

الحد الادنى لدعم حساب المواطن قبل الزيادة 1100 ريال سعودي بعد الزيادة أصبح 1320 ريال سعودي.

يستتر فتح باب التسجيل في التقديم على دعم حساب المواطن ثلاثة أشهر.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة

تصرف الدفعة الجديدة في برنامج دعم حساب المواطن يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 الموافق 29 شعبان 1445، ويبدأ تقديم اعتراضات حساب المواطن من اليوم التالي للصرف والمتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك.